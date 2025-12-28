Більше 2 годин тривала зустріч української і американської делегацій, після чого відбулася відеоконференція Трампа і Зеленського з лідерами Європи.

Попередня інформація досить безлика – “зустріч пройшла продуктивно, змістовно, конструктивно” і таке інше. Після спілкування з європейськими лідерами Дональд Трамп та Володимир Зеленський вийшли до медіа.

Трамп заявив, що зустріч була чудовою. Але завтра буде ще одна.

– Ми подолали, дехто скаже, що 95%, я не знаю який відсоток, але ми досягли значного прогресу у завершенні цієї війни.

Зеленський уточнив:

-20-пунктний мирний план: погоджено на 90%, гарантії безпеки: погоджено на 100%.

Його запитали про Донбас – він сказав, що це дуже складне питання, враховуючи Конституцію і все таке інше. Треба задіяти парламент, можливо, провести референдум.

Трамп заявив, що Путін в найближчий час може зайняти ще територію, тож треба поквапитися з мирною угодою.

-Я говорив з Путіним, він говорить Росія-Росія-Росія, але це фальшивка (про що це?, – прим ред.).

Про ЗАЕС Трамп заявив, що Путін працює, щоб запустити АЕС, що там працює 5 тис. людей, і що Путін може це швидко запустити. “Він перестав її (обстрілювати?), бо це небезпечно”.

Трамп заявив, що кілька тижнів потрібно для доопрацювання угоди. Приблизно.

-Але мені здається, що ми впораємося. Я говорив з Путіним, він хоче цього і він говорив серйозно.

Трамп сказав, що все гидке про Росію – це все демократи і Хіларі Клінтон, а насправді вони хочуть торгувати з США.

Трамп заявив, що Росія братиме участь у відбудові України.

-Це може прозвучати трохи дивно, але Росія хоче бачити Україну успішною. Путін був щирим та щедрим у успіху України (хз про що це). Зокрема в енергетиці, у продажі енергетичних ресурсів за низьку ціну. Але вони вже працюють 2 тижні (із Віткоффом, Рубіо і Кушнером, – ІншеТВ).

Врешті, це основне із сказаного – Путін хоче Україні добра і миру.

І хто тепер цинічна потвора?