2025 подарував світу археології безліч нових знахідок та важливих подій. Однією з них стало відкриття Великого Єгипетського музею в Гізі. На це чекали 20 років.

Тут представлено 50 000 цінних артефактів. Серед них – посмертна маска Тутанхамона і ще 5000 предметів з його гробниці. Щоб їх розмістити знадобилося дві зали.

Про цю та інші події розповідається в сюжеті телеканалу NTD, передає Інше ТВ.

На початку минулого століття археологи знайшли в єгипетському селі Нувайрат останки стародавньої людини, яка жила приблизно 4500 років тому. Цього року європейські науковці секвенували її ДНК, і результати здивували. Виявилося, що 80% генів чоловіка походять від жителів Північної Африки, а 20% – від народностей із Західної Азії. Це дає уявлення про ранню міграцію людей між різними регіонами.

Зі Стародавнього Єгипту перенесімося в «Темну добу» Англії. У графстві Беркшир археологи знайшли рідкісне англосаксонське поховання сотень людей, що жили у VIII та IX століттях. Більшість із них були хворі на рак. Вчені припускають, що вони приїжджали до місцевого монастиря з усієї Англії. Він служив своєрідним хоспісом, де за хворими доглядали в останні дні їхнього життя.

У Грузії археологи виявили нижню щелепу людини віком 1,8 мільйона років. Ця знахідка особливо важлива, оскільки зроблена всього за 20 кілометрів від знаменитого місця розкопок у Дманісі, де раніше знайшли скам’янілості, що входять до найдавніших останків людей за межами Африки. Дослідники вважають, що нова знахідка суттєво доповнить відомості про міграцію стародавньої людини з Африки до Євразії.

«Ми щойно розпочали дослідження, і я рада, що нам удалося зробити це відкриття, яке допоможе краще зрозуміти, що відбувалося тут мільйони років тому», – каже Жюльєт Суньїга, учасниця археологічної експедиції.

В Угорщині археологи знайшли напрочуд добре збережений римський саркофаг. Усередині виявили повний скелет та численні артефакти, такі як скляні посудини та особисті речі померлого. Це місце колись було частиною римського поселення.

Не всі відкриття стають результатом старанно підготовлених наукових досліджень. Так, на північ від Шотландії школяр випадково знайшов уламки дерев’яного корабля. Це спонукало вчених, археологів та місцевих істориків провести дослідження. Вони дійшли висновку, що дерев’яні уламки – це частина британського військового корабля XVIII століття, який брав участь у Війні за незалежність США, а потім став китобійним судном. І, до речі, коли воно затонуло, усі 56 членів його екіпажу врятувалися.

Як повідомляло Інше ТВ, Археологи знайшли у Мексиці квадратний череп. Їхні висновки дивовижні