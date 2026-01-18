У мережі поширюється твердження, яке не відповідає дійсності, про те, що Україна начебто передавала США «спотворену розвідувальну інформацію», яка згодом була використана росією.

Це навмисний конспірологічний вкид, який був озвучений в ефірі іноземного медіа без жодних фактів, акцентують в Центрі протидії дезінформації (ЦПД), передає Інше ТВ.

Також неправдивими є заяви про «неминучий розрив» партнерських відносин між українською та американською розвідками. Насправді Україна продовжує співпрацю у сфері безпеки з союзниками та партнерами, а обмін інформацією триває.

«Поширення цього вкиду здійснюється в деяких російських пабліках, а також в мережі Х штучними акаунтами з метою підриву довіри між Україною та ключовими західними партнерами, особливо на тлі діалогу щодо мирного плану.

Також мета фейку – посіяти сумніви щодо ефективності українських спецслужб і дискредитувати міжнародну підтримку України», – зазначається в повідомленні ЦПД.

