Президент WBC Маурісіо Сулейман поділився своїми поглядами на потенційний поєдинок між чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та екс-чемпіоном Деонтеєм Уайлдером, пише Кореспондент.

Президент повідомив, що український боксер звернувся до WBC з запитом про проведення добровільного захисту, і це прохання було задоволене.

“Деонтей Уайлдер був чемпіоном WBC протягом п’яти років, він неймовірно сильний і має велику ударну потужність. Він знаходиться в рейтингу WBC, тому, безумовно, має на це право і може битися з Усиком у добровільному захисті титулу”.

Також Сулейман розповів для Sky Sports, що Усик хоче провести бій саме в США. Зазначається, що бій може відбутися в Лас-Вегасі.