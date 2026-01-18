Українські виробники меду досягли нового рекорду за останні десять років, посівши п’яте місце у світі за обсягами експорту у 2024 році.

Протягом цього періоду Україна експортувала меду на суму 167 мільйонів доларів, що склало близько 9,5% світового експорту цієї продукції та приблизно 0,7% від загального аграрного експорту країни.

Про це розповідає AgroWeek.

У рейтингу найбільших постачальників меду на глобальний ринок лідирують такі країни:

Китай — 265 мільйонів доларів;

Нова Зеландія — 250 мільйонів доларів;

Аргентина — 186 мільйонів доларів;

Індія — 182 мільйони доларів;

Україна — 167 мільйонів доларів.

Після спаду на світовому ринку у 2023 році таке зростання стало для України рекордним і демонструє поступове відновлення галузі. Основним імпортером українського меду залишається Європейський Союз, на який припадає 82% усіх поставок. США закупили ще 15% продукції, а Ізраїль і Японія — по 1%.

Як повідомляло Інше ТВ, ЄС і Україна попередньо домовились щодо експорту сільгосппродукції. Що пустять на євроринки