Центр протидії дезінформації РНБО України попередив українців про фейкові “промокоди на пальне”, яке поширюють шахраї. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦПД.

Українців попередили, що в соцмережах і месенджерах поширюють повідомлення щодо нібито безкоштовних 10 літрах пального за підписку на Telegram-канал.

Посилання ведуть на фішингові сторінки, стилізовані під сайти АЗС, де користувачам пропонують ввести номер телефону та коди підтвердження. У такий спосіб зловмисники отримують доступ до акаунтів і використовують їх для подальшого шахрайства – йдеться в повідомленні.

Громадян України закликали не переходити за підозрілими лінками, не вводити коди підтвердження, та перевіряти акції на офіційних ресурсах.