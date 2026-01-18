Сьогодні, 18 січня, у Луцьку відбувся черговий матч у межах Суперліги – МБК «Ніко-Баскет» зустрівся зі «Старим Луцьком».
І виграв – з рахунком 81:77 на користь миколаївських баскетболістів, повідомили в пресслужбі баскетбольного клубу.
Найрезультативнішими гравцями миколаївської команди стали:
Максим Сафонов — 29 очок + 4 підбирання + 3 асисти;
Максим Грищук — 18 очок + 6 підбирань + 2 блок-шоти;
Віталій Володін — 8 очок + 6 підбирань;
Максим Зайцев — 8 очок;
Дмитро Лихой — 7 очок + 8 підбирань.
Як повідомляло Інше ТВ, у попередньому матчі МБК «Ніко-Баскет» поступився «Прикарпаттю-Говерлі»