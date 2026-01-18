Сьогодні, 18 січня, у Луцьку відбувся черговий матч у межах Суперліги – МБК «Ніко-Баскет» зустрівся зі «Старим Луцьком».

І виграв – з рахунком 81:77 на користь миколаївських баскетболістів, повідомили в пресслужбі баскетбольного клубу.

Найрезультативнішими гравцями миколаївської команди стали:

Максим Сафонов — 29 очок + 4 підбирання + 3 асисти;

Максим Грищук — 18 очок + 6 підбирань + 2 блок-шоти;

Віталій Володін — 8 очок + 6 підбирань;

Максим Зайцев — 8 очок;

Дмитро Лихой — 7 очок + 8 підбирань.

Як повідомляло Інше ТВ, у попередньому матчі МБК «Ніко-Баскет» поступився «Прикарпаттю-Говерлі»