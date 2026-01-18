Церемонія відбулася у Берліні, онлайн-трансляцію можна було подивитись у 29 країнах світу.

Як повідомляє Українська Кіноакадемія, фільм «Сентиментальна цінність» став абсолютним лідером щодо кількості відзнак.

Стрічка «Сентиментальна цінність» (норв. Affeksjonsverdi, норвезький драматичний художній фільм 2025 року, зрежисований Йоакімом Трієром і створений у копродукції з 6 європейськими країнами, головні ролі виконали Ренате Реінсве та Стеллан Скашгорд) здобула перемогу в наступних категоріях: Європейський фільм, Європейський режисер, Європейський сценарист, Європейська акторка, Європейський актор, Європейський композитор — оригінальна музика.

Європейський документальний фільм:

« Фіуме або смерть» – FIUME O MORTE! (Хорватія, Словенія, Італія), реж. Іґор Безінович.

Європейський анімаційний повнометражний фільм:

«Арко» – ARCO (Франція), реж. Уго Б’єнвеню.

Європейське відкриття — FIPRESCI:

«Про падіння» – ON FALLING (Велика Британія, Португалія), реж. Лаура Каррейра.

Європейська премія Young audience award:

«Брат і сестра» – SIBLINGS (LA VITA DA GRANDI) (Італія), реж. Ґрета Скарано.

