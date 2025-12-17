Американська академія оголосила списки потенційних номінантів у 12 категоріях, у двох з яких — фільми українських режисерів.

Про це повідомляє Українська Кіноакадемія, передає Інше ТВ.

Так, фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова потрапив до категорії «Документальний повнометражний фільм».

Анімація «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої – до категорії «Анімаційний короткометражний фільм».

«Соромʼязливість дерев», де співрежисеркою є українка Софія Чуйковська, також потрапила до категорії «Анімаційний короткометражний фільм».

Короткометражний фільм «Камінь, папір, ножиці», в головній ролі з Олександром Рудинським, потрапив до категорії «Ігровий короткометражний фільм».

Художня стрічка «Незламний», де Олександр Усик грає українського боксера, – до категорії «Грим та зачіски».

Номінантів на премію оголосять 22 січня.

Як повідомляло Інше ТВ, Фільм “2000 метрів до Андріївки” режисера Чернова представлятиме Україну на премії “Оскар”