Європейський парламент остаточно офіційно схвалив поступову відмову від імпорту російського газу до кінця 2027 року після відповідної угоди з Радою ЄС, повідомили у євроінституції 17 грудня, пише УНН.

Імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) на спотовому ринку буде заборонено в ЄС після набрання чинності регламенту на початку 2026 року, тоді як імпорт трубопровідного газу буде поступово припинено до 30 вересня 2027 року- ідеться у повідомленні Європарламенту.

Під час переговорів законодавці ЄС, як вказано, “прискорили терміни поступового припинення імпорту для більшості імпортних контрактів”. Нове законодавство, як зазначається, також встановлює штрафи, які держави-члени блоку повинні застосовувати до операторів за порушення.

Законодавство, яке вже було узгоджено з Радою ЄС, було ухвалене у Європарламенті 500 голосами “за”, 120 “проти” та 32 “утрималися”. Тепер воно має бути офіційно схвалене Радою ЄС перед публікацією в Офіційному журналі ЄС.

Під час переговорів з данським головуванням у Раді ЄС, депутати Європарламенту “наполягали на забороні всього імпорту російської нафти та заручилися зобов’язанням Європейської комісії представити законодавство з цього питання на початку 2026 року, щоб ефективна заборона могла набути чинності якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року”.

Депутати Європарламенту також наполягали “на суворіших умовах, за яких може відбуватися тимчасове призупинення заборони на імпорт, у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з енергетичною безпекою ЄС”.

“Щоб усунути лазівки та зменшити ризик обходу правил, оператори повинні будуть надавати митним органам суворіші та детальніші докази країни виробництва їхнього газу перед його імпортом або зберіганням”, – ідеться у повідомленні.

“Вдячний Роберті Мецолі та депутатам Європарламенту за рішення розірвати зв’язки з російською енергетикою. Нафта – це кров воєнної машини росії, газ – її отруйне дихання. Лише Європа, вільна від обох, може бути справді безпечною”, – відреагував на рішення голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у соцмережах.