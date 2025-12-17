У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про застосування заходів дисциплінарного впливу до народної депутатки Мар’яни Безуглої.

Проєкт №14312 зареєструвала народна депутатка Людмила Буймістер, пише ЛБ.

На засіданні парламенту вона спочатку просила провести “виховну роботу” з Безуглою, але це не передбачено регламентом і Рада має діяти лише у конституційний спосіб.

“Тому прошу поставити на розгляд та проголосувати постанову про позбавлення народної депутатки права участі у пленарних засіданнях на 5 днів. Вчора була зареєстрована постанова , – сказала Буймістер.

Спікер Ради Руслан Стефанчук відповів, що спочатку проєкт постанови має розглянути Регламентний комітет.

У картці проєкту постанови на сайті парламенту наразі зазначається, що документ одержано Радою і передано на розгляд керівництву.