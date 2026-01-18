Сьогодні, 18 січня, особистими змаганнями стартував юніорський чемпіонат України з фехтування на шаблях. На доріжки столичного клубу «Ля Флєш» вийшли понад 60 учасників та учасниць з Києва, Одеси, Миколаєва, Черкас, Олександрії, Рівного, Нетішина та Вишневого. Подвійну перемогу святкували вихованці миколаївського фехтування і зокрема Артема Скорохода.

Про це повідомили в Національній федерації фехтування України, передає Інше ТВ.

Серед дівчат втретє поспіль і вп’яте загалом золото юніорського чемпіонату України виборола Вікторія Коротченко з Миколаєва. Відзначимо, що як і на попередній першості, яка походила восени, 18-річна вихованка МФКФК-«Динамо» перемогла у фіналі Майю Величко з КМШВСМ і навіть рахунок виявився таким самим – 15:12.

Серед хлопців повернувся на найвищу сходинку п’єдесталу пошани ще один представник Миколаєва – Данії Скороход (МОШВСМ – ЗСУ), який востаннє вигравав юніорське золото два роки тому, а на осінній першості мав срібло. Взявши у бою за вхід у двійку реванш у Дмитрія Загребельного за поразку у фіналі вересневого ЮЧУ (15:10), у головному поєдинку дня 18-річний миколаївець здолав Олексія Атаяна з Вишневого (15:9).

Третє місце із Загребельним розділив ще один представник Миколаєва – Олександр Лях, який у своєму півфіналі програв Атаяну (11:15).

Фото Вадима Байдаченка

