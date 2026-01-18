«Сьогодні увесь день – доповіді Прем’єр-міністра Юлії Свириденко, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Щоночі, на жаль, нові влучання. Основна мішень для Росії незмінно – наша енергетика. Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній.

Для Києва, де ситуація дуже непроста, залучені додатково 50 бригад з усієї країни. Є ще будинки, які без опалення, і щодо них фактично по кожному будинку в ручному режимі направляються необхідне обладнання, необхідні бригади. Складно також на Київщині, особливо у північній частині області, також у Бориспільському районі.

Також у прикордонних та прифронтових регіонах, де ремонти мереж і ремонти об’єктів ускладнені через фактично постійні обстріли, постійні удари. Харків, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя – окрема увага цим регіонам. Було багато роботи на Полтавщині та в Одесі, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці.

Я хочу подякувати всім бригадам, які працюють, енергетичним компаніям, усім, і державним і приватним, усім керівникам міст та громад, які дійсно зі своїми людьми та реально нам допомагають.

Хочу відзначити наших воїнів: попри все, попри жорстку погоду та постійні російські штурми є хороші наші результати в захисті позицій. Важливо, що на багатьох напрямках наші воїни роблять саме те, що потрібно для України. Дякую всім вам, хлопці! Гуляйполе: 5-та штурмова бригада, 1-й та 225-й окремі штурмові полки. Куп’янський напрямок: справжні приклади для інших – 429-та бригада безпілотних систем «Ахіллес», 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії «Хартія», 101-ша бригада охорони Генерального штабу, 475-й окремий штурмовий полк. Дякую! Також Харківська область: 127-ма важка механізована бригада. Дякую! Покровський напрямок: наша 25-та повітрянодесантна бригада та підрозділи 425-го окремого штурмового полку. Дякую! Сумщина: 71-ша єгерська бригада. Молодці! Очеретинський напрямок: воїни 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Червона калина» та 25-й окремий штурмовий батальйон. Молодці! І ще – наші позиції на Оріхівському напрямку: 128-ма гірсько-штурмова бригада. Дякую вам, воїни! Слава всім, хто бʼється заради України, як заради самого себе! Дякую кожному, хто працює так, щоб Україна жила!

Слава Україні!»

