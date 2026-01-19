Китайські авто зайняли майже третину ринку нових машин в Україні у 2025 році. Торік українці придбали майже 29,3 тис. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це вдвічі більше, ніж роком раніше, повідомляє Кореспондент.

Зазначається, що з цієї кількості близько 24 тис. авто були новими, що на 118% більше порівняно з попереднім роком, тоді як імпорт уживаних машин зріс на 61% – до майже 5,3 тис. одиниць.

У результаті автомобілі китайського походження зайняли 29,5% українського ринку нових легковиків. Водночас у сегменті вживаних авто, які вперше реєструвалися в Україні, їхня частка залишається значно меншою – 1,9%.

Ключовою особливістю імпорту з Китаю стала домінуюча роль електромобілів. За підсумками року на них припало 91% усіх легкових авто з КНР.

Найпопулярнішою моделлю серед нових китайських легковиків став Volkswagen ID.Unyx – 3160 проданих авто. Далі йдуть BYD Song Plus, BYD Leopard 3, Zeekr 7X та BYD Sea Lion 07.

Серед уживаних авто лідирує Zeekr 001, за яким розташувалися Polestar 2, Zeekr 7X, Audi Q4 та Tesla Model 3.