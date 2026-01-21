6 українських дітей та підлітків команда Save Ukraine врятувала з окупації минулого тижня.

«Ці діти пережили роки залякувань та спроби стерти їхню національну ідентичність, але тепер вони нарешті в безпеці», – повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

Серед врятованих:

12-річна Мирослава, до якої додому приходили російські військові з обшуком, бо їм хтось у селі сказав, що в їхньому домі є прапор України. Окупанти перерили в будинку все, нишпорили в телефоні, перевірили банківські застосунки, чи не донатила сімʼя на ЗСУ.

18-річний Владислав, який мріяв виїхати з окупації ще з 9 класу. Хлопцеві дуже не подобалася пропаганда, якою промивали мізки українським дітям окупанти. Щоб не потрапити в російську армію, вступив в університет, але там не давали ніяких знань, крім ще більшої пропаганди, ніж в школі. Юнак ледь дочекався повноліття і наважився тікати з тієї неволі.

18-річний Ігор, який ще неповнолітнім встиг побувати у справжньому російському мілітарному таборі. Там юнак пройшов військовий вишкіл та навчився керувати дронами. Вожаті дітям з окупованих територій завжди повторювали одне: «Ви тут, щоб навчитися вбивати».

Повернути дітей в Україну стало можливим завдяки підтримці Володимира Кличка, Тетяни Кіль з We Are All Ukrainians, БФ «Хуманіті» та Об’єднаного центру з координації пошуку й звільнення.

«Зараз усі врятовані перебувають у наших центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу, — усе, щоб оговтатися від жахів війни й знову навчитися мріяти», – зазначив Микола Кулеба, додавши, що завдяки Save Ukraine вже понад 1000 дітей вдалося повернути додому.

