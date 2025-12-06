В Україну завдяки підтримці першої леді США Меланії Трамп повернули сімох дітей, яких утримувала росія.
Про це йдеться у листі президентської ініціативи Bring Kids Back UA, повідомляє Громадське.
Зазначається, що хлопці та дівчата віком від 8 до 17 років перетнули кордон 5 грудня.
Це діти з Херсонської та Харківської областей, а також діти, яких окупаційні адміністрації вивезли вглиб росії — до Курської та Московської областей, а також республіки Марій Ел.
Серед них:
двоє братів, яких після смерті матері відправили до російського закладу для дітей-сиріт;
дитина з тимчасово окупованої Херсонщини, якій погрожували вилученням із родини та поміщенням до інтернату;
підліток, якого позбавили українських документів і насильно перевезли до рф.
Також повернулася дев’ятирічна Інна (ім’я змінено) з Ізюма. Під час окупації міста дівчинка потрапила під російський обстріл й зазнала важкого поранення. Спершу Інну вивезли до лікарні в Бєлгород, а потім — до дитячого центру в Московській області. Її батько згодом помер.
У росії Інну переконували не повертатися в Україну та готували до влаштування в російську сім’ю.
Про те, як в росії схиляють на свій бік, розповів 13-річний Саша. За його словами, росіяни переконували його, ніби він є росіянином.
«Я не міг це навіть вимовити. Як це — я ж українець. Це мій дім. Тут мій дім, і я нарешті повернувся, бо тут моя Батьківщина і я хочу жити у себе вдома», — наголосив хлопець.
А інший хлопець, 13-річний Богдан, зауважив, що в Україні дітей зустріли «з теплом і любов’ю, як героїв». Водночас у росії до нього ставилися як до чужого, зізнався Богдан.
Напередодні Меланія Трамп анонсувала в Україну повернення сімох дітей. Вона зазначила, що «високо оцінює лідерство та наполегливу дипломатичну діяльність» росії та України у справі возз’єднання дітей з їхніми сімʼями.