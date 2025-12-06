Як повідомляло ІншеТВ, сьогодні з ночі росіяни атакували Україну дронами, потім балістикою та крилатими ракетами. В різних містах лунали вибухи, є руйнування та поранені.

На зараз відомо про таке.

На Київщині були влучання по залізничній та енергетичній інфраструктурі Фастова. Попередньо — зруйнований у місцевий вокзал.

Дніпро та область атаковані дронами та балістикою. Були вибухи під Кривим Рогом. Є поранені, серед них діти. Пошкоджені будинки та об’єкти інфраструктури.

На Одещині внаслідок нічної атаки пошкоджено енергооб’єкт. Без подальшого загорання. Жертв і постраждалих, на щастя, немає.

“Зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Критична інфраструктура переведена на генератори. Розгорнуто дев’ять пунктів незламності для допомоги населенню”, — йдеться у повідомленні.

У Луцьку масований наліт БпЛА. Зараз горять продуктові склади в одному з мікрорайонів міста, спостерігаються перебої зі світлом.

На Чернігівщині зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільному обʼєкту. У м. Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

На Львівщині лунала серія вибухів, спостерігаються проблеми зі світлом.

Полтава частково без світла внаслідок атаки БпЛА.