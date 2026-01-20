Президент США Дональд Трамп ц своїй соцмережі залишив допис, який означає, що переділ світу тільки починається, і що законні методі і судові рішення – не його метод. Схоже, Трамп вирішив не боротися з “поганими хлопцями”, а очолити їх.

Тепер причиною його глузування – вже над Великою Британією став острів у Індійському океані.

“Шокує, але наш «блискучий» союзник по НАТО, Велика Британія, зараз планує віддати острів Дієго-Гарсія, місце розташування життєво важливої ​​військової бази США, Маврикію, і зробити це БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРИЧИНИ. Немає сумнівів, що Китай і Росія помітили цей акт повної слабкості. Це міжнародні держави, які визнають лише СИЛУ, тому Сполучені Штати Америки під моїм керівництвом тепер, лише через рік, поважаються як ніколи раніше. Віддача Великою Британією надзвичайно важливої ​​землі – це акт ВЕЛИКОЇ ГЛУПОСТІ та ще одна з дуже довгого ряду причин національної безпеки, чому Гренландію потрібно придбати. Данія та її європейські союзники повинні РОБИТИ ПРАВИЛЬНО. Дякую за вашу увагу до цього питання. ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП”.

Про що мова

Дієго-Гарсія – найбільший острів-атол в архіпелазі Чагос (Індійський океан), ключовий елемент Британської території в Індійському океані, відомий своєю стратегічною військовою авіабазою США та Великої Британії, де було примусово депортовано місцеве населення, а тепер тривають переговори про передачу суверенітету Маврикію, який орендує його назад.

Географічне положення

Розташований за 1600 км на південь від півострова Індостан та за 500 км на південь від Мальдівів.

Являє собою лагуну, оточену вузькою смугою коралових рифів.

Історія та статус

Відкритий Васко да Гама, належав Франції, потім Великій Британії.

У 1965 році Велика Британія отримала контроль над Чагосом від Маврикію в обмін на фінансову компенсацію.

У 1960-1970-х роках місцеве населення (чагосці) було примусово виселено на Маврикій та Сейшельські острови, щоб звільнити місце для військової бази.

Острів використовується США як військова база, зокрема для операцій в Афганістані та Іраку, а також для таємних операцій ЦРУ.

Міжнародні суди визнали британське управління незаконним, і у 2025 році Британія та Маврикій домовились про передачу суверенітету Маврикію, з орендою Дієго-Гарсії Великою Британією на 99 років.

На острові проживає лише військовий персонал та підрядники.

Доступність

Доступу до острова немає для туристів. Потрібен спеціальний дозвіл, який видається лише особам, пов’язаним із військовими або адміністрацією території. Комерційних рейсів немає, а несанкціонованим суднам заборонено наближатися до острова ближче ніж на 3 морські милі.