Інспекторами Укртрансбезпеки у Миколаївській області було виявлено 3 вантажівки, які мали ознаки перевантаження.

Водіям було запропоновано проїхати на пункт ГВК для встановлення ваги ТЗ. Про результати перевірки повідомили в Укртрансбезпеці.

Перевірка показала:

MAN1 – перевищення загальної маси на +41%: фактична маса 59,25 т при дозволених 42 т, штраф 51 000 грн.

MERCEDES-BENZ – перевищення габаритних норм +22,69%: ширина вантажівки склала 3,19 м при допустимій 2,6 м, штраф 34 000 грн.

MAN2 – перевищення загальної маси +112%: 44,4 т при дозволених 40 т, штраф 17 000 грн. До того ж водій цієї вантажівки надав для перевірки ТТН, в якій були зазначені недостовірні відомості, тож на вантажовідправника буде накладено штраф у розмірі 17 000 грн.

Загальна сума штрафних санкцій склала 119 тис. гривень.

До моменту усунення порушень на вантажівки було встановлено блокувальні пристрої.

Як повідомляло Інше ТВ, за 9 місяців 2025 року Миколаївщина – на третьому місці по кількості порушень, зафіксованих WIM-комплексами Укртрансбезпеки