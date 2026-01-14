Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

«За» – 277 голосів

Напередодні його звільнили з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

Пріоритетні напрямки роботи нового міністра

▪️боротьба з радянськими підходами та бюрократією;

▪️викорінення корупції;

▪️зміна системи підготовки військовослужбовців;

▪️аудит і вирішення проблеми ТЦК;

▪️підвищення рівня матеріального забезпечення військових;

▪️забезпечення кар’єрного росту сильних командирів;

▪️зробити Україну першою у світі, хто зможе прогнозувати та нейтралізовувати ворожі загрози за допомогою ШІ;

▪️розробка власної ППО та розвиток ВПК.