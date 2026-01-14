Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.
«За» – 277 голосів
Напередодні його звільнили з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.
Пріоритетні напрямки роботи нового міністра
▪️боротьба з радянськими підходами та бюрократією;
▪️викорінення корупції;
▪️зміна системи підготовки військовослужбовців;
▪️аудит і вирішення проблеми ТЦК;
▪️підвищення рівня матеріального забезпечення військових;
▪️забезпечення кар’єрного росту сильних командирів;
▪️зробити Україну першою у світі, хто зможе прогнозувати та нейтралізовувати ворожі загрози за допомогою ШІ;
▪️розробка власної ППО та розвиток ВПК.