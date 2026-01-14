Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший розповів, як визначає для себе, які вітаміни приймає сам і як їх собі призначає, а також про пристрасть Трампа до фастфуду.

Про це Кеннеді-молодший сказав в подкасті Кеті Міллер, дружині радника Трампа, передає Associated Press.

За його словами, Трамп харчується правильно у своїй резиденції у Флориді Мар-а-Лаго та в Білому домі, але не під час поїздок. Тоді він намагається не захворіти, тому харчується їжею з фастфуду – McDonald’s та їжі інших «великих корпорацій».

Люди, які подорожують з президентом, мовляв, мають враження, що той «цілий день наповнює себе отрутою», каже міністр охорони здоров’я. Водночас він високо оцінив загальний стан здоров’я Трампа і зазначив, що зазвичай той харчується добре.

«У нього здоров’я божества. Я не знаю, як він узагалі живий, але він живий», — каже Кеннеді-молодший і додає, що Трамп — «найенергійніша людина», з якою «будь-хто з нас коли-небудь зустрічався».

Міністр охорони здоров’я відверто розповів про свій режим прийому харчових добавок у подкасті «Кеті Міллер», але попередив, що його не слід вважати вершиною того, що повинні приймати інші.

У відповідь на запитання Міллер Кеннеді сказав, що він приймає вітамін D, кверцетин, цинк, магній, вітамін С та «купу інших речей».

Як він вибирає, які добавки приймати? У зрозумілий спосіб — і таким, що не обов’язково рекомендований медичною практикою.

«Мій метод полягає в тому, що я читаю статтю про щось, знаєте, і переконуюся, що, о, я маю це вживати», — сказав він. «А потім я його отримую, а потім через шість місяців я все ще приймаю його. Я не пам’ятаю, що було написано в статті. Тож у мене виходить великий ящик вітамінів, які я приймаю, і я навіть не знаю чому».

