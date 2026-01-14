Оголошено обов’язкову евакуацію дітей разом з батьками чи законними представниками із п’яти населених пунктів Запорізької області.

Рішення ухвалили на черговому засіданні Координаційного штабу з питань евакуації, яке відбулося під головуванням Віцепремʼєр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

Евакуації там підлягають 40 дітей із 26 родин. Для приймання та розміщення евакуйованих визначено Черкаську область.

Також триває обовʼязкова евакуація дітей разом з батьками чи законними представниками:

у Донецькій області: з квітня 2023 року по 11 січня 2026 року евакуйовано 19 447 дітей, у громадах Краматорського району залишається евакуювати 652 дитини;

у Дніпропетровській області: евакуацію оголошено у 40 населених пунктах Синельниківського району, вже евакуйовано 378 дітей.

В Україні працює 19 транзитних центрів, де люди отримують гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Евакуація відбувається у взаємодії ДСНС, Національної поліції, місцевих громад, волонтерів і міжнародних партнерів. На прифронтових територіях працюють спеціалізовані підрозділи ДСНС «Фенікс» та Нацполіції «Білий Янгол».

