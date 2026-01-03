Через складну безпекову ситуацію ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з прикордонних населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.

Рішення прийняте на засіданні Координаційного штабу під головуванням Віцепремʼєр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України.

Евакуації підлягають:

Запорізька область — 4 населені пункти, 651 дитина;

Дніпропетровська область — 40 населених пунктів, 2 463 дитини.

«На жаль, у деяких населених пунктах ситуація залишається небезпечною. Наше головне завдання — захистити дітей і дати родинам можливість бути у безпеці. Саме тому ми ухвалюємо рішення про евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з територій, де загроза для жителів залишається високою. Важливо, щоб кожна евакуйована родина отримала належну підтримку: від тимчасового місця проживання до юридичного супроводу», – сказав Олексій Кулеба.

Також триває обов’язкова евакуація у Чернігівській області: у 3 населених пунктах її вже завершено, в 11 — евакуація продовжується.

З 1 червня з прифронтових територій евакуйовано майже 150 тисяч людей, серед них майже 18 тисяч дітей та понад 5 тисяч маломобільних осіб.

В Україні працюють 17 транзитних центрів, де люди отримують гуманітарну, медичну та психологічну допомогу, юридичний супровід та допомогу з відновленням документів і оформленням виплат.

Гаряча лінія 15–48 працює цілодобово та надає консультації з усіх питань евакуації та допомоги ВПО.

