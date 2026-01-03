Через черговий конфлікт із односельцем зловмисник проник на подвір’я потерпілого, де у гаражі, у багажнику автомобіля, знайшов легкозаймисту речовину, облив нею та підпалив два транспортні засоби власника. Поліцейські розшукали фігуранта й повідомили про підозру у скоєнні одразу двох злочинів. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Повідомлення про пожежу гаражного приміщення та двох транспортних засобів надійшло до відділення поліції №2 Баштанського районного відділу від 58-річного жителя селища Горохівської громади ввечері 1 січня. На місце події прибули слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції та рятувальники, які ліквідували пожежу.

У ході огляду місця злочину поліцейські вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до пожежі може бути причетний 63-річний односелець заявника. Між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки, які неодноразово переростали у словесні конфлікти.

Зі слів зловмисника, після чергової зустрічі, у ході якої потерпілий відмовив чоловікові у послузі, той розлютився та вирішив помститися.

Увечері 1 січня фігурант незаконно проник на територію домоволодіння заявника, зайшов до гаражного приміщення, де в багажнику автомобіля Daewoo Nexia знайшов пляшку з легкозаймистою речовиною, облив нею транспортний засіб і підпалив його. Після цього чоловік вийшов на подвір’я та підпалив ще один автомобіль — ГАЗ-24, який був припаркований біля будинку. Після чого втік.

Поліцейські розшукали зловмисника та повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу» та ч. 1 ст. 162 КК України «Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи». Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури.

