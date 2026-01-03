Протягом доби в області горіли вантажний та легковий автомобілі, балки перекриття даху житлового будинку, суха трава на відкритій території, сміття.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Пожежі зареєстровані у м. Миколаєві, Очакові, Первомайську, а також у с. Криве Озеро Первомайського району та с. Коблеве Миколаївського району, їх причини встановлюються.

На всі випадки забезпечено реагування підрозділів ДСНС. Загалом працювало 10 одиниць техніки та 42 вогнеборці.

Як повідомляло Інше ТВ, Вночі ворог атакував Україну 95 дронами