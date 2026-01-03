Зловмисник, перебуваючи у стані сп’яніння, декілька разів вдарив чотирирічну дитину своєї дружини по обличчю, чим спричинив малолітньому садна шкіряних покровів. Нині дізнавачі повідомили зловмиснику про підозру. Відповідно до санкції статті, за скоєне йому загрожує до одного року виправних робіт.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Повідомлення про подію надійшло до відділення поліції №3 Вознесенського райуправління поліції від 22-річної матері малолітнього потерпілого.

На місці події поліцейські встановили, що 42-річний чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, декілька разів ударив по обличчю пасинка через те, що хлопчик не хотів їсти.

За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що дитина отримала садна шкіри обличчя, які, відповідно до висновку експерта, відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Життю та здоров’ю малолітнього нічого не загрожує.

Нині дізнавачі за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 125 – умисне легке тілесне ушкодження. Йому загрожує до одного року виправних робіт.

Триває досудове розслідування.

