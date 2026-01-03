Сполучені Штати Америки повідомили, що в ході масштабної операції у Венесуелі затримали президента Ніколаса Мадуро, який на цій посаді з 2013 року.

РБК-Україна зібрало інформацію, хто такий Ніколас Мадуро.

Сьогодні в ході американської спецоперації був затриманий Ніколас Мадуро, про це повідомив лідер США Дональд Трамп. За його словами, Мадуро разом зі своєю дружиною були вивезені з країни.

Про венесуельського президента відомо, що він обіймає цю посаду вже 13 років після смерті Уго Чавеса, популістського лівого президента та наставника Мадуро.

Після смерті Чавеса Мадуро виграв президентські вибори, однак його легітимність неодноразово ставилася під сумнів як венесуельською опозицією, так і міжнародною спільнотою.

Мадуро почав своє робоче життя водієм автобуса, потім став профспілковим лідером, а пізніше обіймав посаду міністра закордонних справ і віце-президента Чавеса.

Раніше США, ЄС і низка інших держав вводили персональні та секторальні санкції проти Мадуро і його оточення, звинувачуючи його в порушеннях прав людини, фальсифікації виборів і авторитарному управлінні. Водночас режим Мадуро зберігається завдяки контролю над силовими структурами та підтримці з боку Росії, Китаю й Ірану.

Коротко, хто такий Мадуро: