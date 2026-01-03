Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США більше не вважають Мадуро президентом Венесуели.

“Мадуро НЕ є президентом Венесуели, і його режим НЕ є легітимним урядом. Мадуро — глава Cartel de Los Soles, нарко-терористичної організації, що по суті захопила країну. І він перебуває під обвинуваченням у поширенні наркотиків у Сполучені Штати”, — держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо в мережі Х зробив репост свого повідомлення від 27 липня 2025 року.

У Євросоюзі заявили, що уважно стежать за ситуацією у Венесуелі. Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

“Я поговорила з державним секретарем США Марко Рубіо і нашим послом у Каракасі. ЄС уважно стежить за ситуацією у Венесуелі. ЄС неодноразово заявляв, що пан Мадуро не має легітимності, і виступав за мирний перехідний період. За будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості. Безпека громадян ЄС у країні є нашим головним пріоритетом”, – йдеться у повідомленні.