Спеціалісти управління державного архітектурно-будівельного контролю за минулий рік провели 2128 комісійних обстежень об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії росії проти України.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Фахівці управління обстежили:

198 багатоквартирних житлових будинків,

1520 квартир;

280 приватних житлових будинків та будинків садового типу;

2 гуртожитка;

128 нежитлових приміщень.

До реєстру пошкодженого та знищеного майна упрявлінням ДАБК внесено 1846 будівель (споруд) та створено 1397 актів.

До реєстру руйнування та відновлення об’єктів міста Миколаєва внесли 645 будівель (споруд) та 1339 актів.

Загалом, у 2025 році кількість обстежень у порівнянні з 2024 роком зросла майже на 50%.

Як нагадали в міськраді, для проведення комісійного обстеження необхідно звернутися із заявою до управління за адресою: вул. Херсонське шосе, 48/8.

Також можна направити скан-копію заяви на електронну пошту: dabimk@mkrada.gov.ua

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (0512) 53-31-18, 53-81-25.

