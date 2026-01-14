Скориставшись наявністю ключів у замку запалювання, 58-річний мешканець Первомайську у стані сп’яніння викрав автівку, що стояла біля СТО, та поїхав на ній по спиртні напої, щоб продовжити застілля. На одній із вулиць він скоїв дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця події.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Повідомлення про злочин до Первомайського райвідділу поліції надійшло від 30-річного місцевого мешканця. Заявник повідомив, що залишив транспортний засіб біля своєї станції технічного обслуговування незачиненим та з ключами у замку запалювання.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів слідчі, оперуповноважені та інспектори відділу реагування патрульної поліції оперативно розшукали зловмисника та викрадену ним автівку. Ним виявився 58-річний місцевий мешканець, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Поліцейські встановили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. За результатами освідування, рівень алкоголю склав 1,59 проміле. Свій вчинок він пояснив тим, що скористався нагодою, аби не йти пішки до крамниці.

Після проведення необхідних слідчих дій поліцейські повернули автомобіль власнику.

На підставі зібраних доказів слідчі за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Водночас за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, без посвідчення водія, скоєння дорожньо-транспортної пригоди та залишення місця аварії щодо фігуранта поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 4 ст. 130, ч. 1 ст. 126, ст. 124 та ст. 122-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали направлені до суду для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві 51-річний чоловік, погрожуючи ножем, намагався заволодіти автівкою таксі – його знайшли