Трамп запросив Лукашенка до «Ради миру» щодо Гази.

Як повідомили державні ЗМІ Білорусі, Лукашенко «позитивно» сприйняв пропозицію. “Мінськ готовий взяти участь, сподіваючись, що організація «розширить повноваження далеко за межі мандату» та «активно братиме участь у врегулюванні будь-яких конфліктів», повідомив речник МЗС Білорусі Руслан Варанков.

Варанков додав, що Білорусь розглядає це як «визнання особистих заслуг та міжнародного авторитету» Лукашенка.

Нагадаємо, перед тим Трамп запросив Путіна до Ради миру – кажуть у Кремлі

Як повідомляло ІншеТВ, Трамп продає місця в «Раді миру» Гази за $1 млрд. – хоче створити “свою ООН”

Нагадаємо також, що Трамп вже запросив Орбана стати співзасновником його Ради миру