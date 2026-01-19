Роман Кравець, якого Центральна виборча комісія визнала народним депутатом від партії “Слуга народу”, відмовився від мандата.

Про це Кравець повідомив у коментарі “Українській правді”, що виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах.

“Я прийняв для себе рішення, що до ВР не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Так як вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем”.

Він зазначив, що своїм місцем поступається за списком “найбільш достойній людині яка йде після мене, директору турагентства”. “Його досвід найближчім часом знадобиться багатьом”, – повідомив він.

Наступним за Кравцем у виборчому списку від “Слуги народу” йде підприємець Богдан Козуб. Хоча Політбавовна стверджує, що Козуб написав відмову ще у липні 2025-го. Наступний після Кравця – Федоренко.

Потім там додали, що і Федоренко відмовився від нардепства, тому Сергій Карабута, із ймовірністю 99%, зайде у парламент після відмови Кравця.

