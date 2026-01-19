За словами прокурора, архієпископ разом із колишнім секретарем Товариства карельської мови отримали для товариства необґрунтованих грантів на суму майже 250 000 євро.

Про це пише Yle, передає Інше ТВ.

Судовий процес, що почався в понеділок зранку, пов’язаний з Товариством карельської мови (фін. Karjalan kielen seura). На думку прокурора, архієпископ Лео (Лео Макконен), який був головою цього товариства, а також тодішній секретар товариства вчинили тяжке шахрайство із грантами та тяжкий злочин у сфері бухгалтерського обліку в 2017-2020 роках.

Товариство карельської мови отримало від Міністерства освіти і культури в 2017-2019 роках загалом півмільйона євро спеціальних державних грантів на відродження карельської мови. Крім того, товариство отримувало інші державні гранти.

За словами прокурора, почесний архієпископ Лео та секретар внесли до бухгалтерії неправдиву та оманливу інформацію, а також приховували використання грантових грошей. Таким чином, на думку прокурора та міністерства, товариство отримало необґрунтовані гранти на суму майже 250 000 євро.

Прокурор вимагає для почесного архієпископа Лео 1,5 роки умовного ув’язнення та громадські роботи. Для секретаря він вимагає 1 рік і 10 місяців умовного ув’язнення та громадські роботи.

Крім того, Міністерство освіти і культури Фінляндії вимагає, щоб почесний архієпископ та секретар повернули майже 250 000 євро грантів з відсотками та сплатили судові витрати міністерства.

Почесний архієпископ Лео та секретар обидва заперечують вчинення злочину.

Yle публікує ім’я почесного архієпископа Лео, оскільки він був значним користувачем влади як вищий керівник Православної церкви Фінляндії. Крім того, він довгий час був головою Товариства карельської мови, яке згодом збанкрутувало. Товариство карельської мови не має прямого відношення до Православної церкви Фінляндії.

