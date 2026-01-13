Настоятель київського чоловічого монастиря “Свято-Покровська Голосіївська пустинь” Української православної церкви (Московського патріархату) Федір Андроник (Ісаакій Ворзельський) залишив територію України на наступний день після публікації про діяльність підпільної школи на території монастиря, і вже майже тиждень, ймовірно, перебуває на території Молдови.

“Архієпископ Ісаакій виїхав о 23:10 7 січня (розслідування було опубліковане 6 січня, того ж дня СБУ заявила, що розслідує справу стосовно монастиря) на автомобілі Тойота, яким зазвичай користується у Києві. Він виїхав до Молдови через пункт пропуску Могилів-Подільський-Отач… На дзвінки та повідомлення священик протягом пʼяти днів не відповідав”, – йдеться в повідомленні “Слідства.Інфо”.

