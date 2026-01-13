У Миколаєві розпочалося безоплатне щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12–13 років у межах оновленого Національного календаря профілактичних щеплень, який набрав чинності з 1 січня 2026 року.

Про це повідомили в УОЗ Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

«Це важливий крок у профілактиці онкологічних захворювань у майбутньому — саме інфекція ВПЛ є однією з основних причин розвитку раку шийки матки та інших серйозних захворювань», – зазначають лікарі.

Вакцинація проводиться безоплатно за державною програмою і передбачає використання сучасної 9-валентної вакцини, яка захищає від дев’яти найпоширеніших типів ВПЛ, включно з високим ризиком онкології.

Важливо знати, що вакцинація проти ВПЛ стала частиною національної стратегії імунізації з 2026 року, що вакцина доступна безоплатно для дівчат 12–13 років у визначених медичних закладах, і що щеплення ефективніше робити до початку статевого життя — це максимізує захист від інфекції.

Вже зараз у Миколаєві батьки можуть звертатися до свого сімейного лікаря, щоб дізнатись, де і як отримати консультацію про вакцину та зробити щеплення для своєї дочки.

