В Україні з 1 січня 2026 року набувають чинності зміни до Національного календаря профілактичних щеплень. Оновлений графік вакцинації приведено у відповідність до сучасних міжнародних медичних стандартів та кращих практик країн ЄС. Про це повідомляє Кореспондент.

Зазначається, що оновлений Національний календар охоплює захист коштом державного бюджету вже проти 11 інфекцій (раніше – 10). До переліку входять: туберкульоз, гепатит В, кір, епідемічний паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, Hib-інфекція, а відтепер – і інфекція, що зумовлена вірусом папіломи людини (ВПЛ).

Серед нововведень – запровадження вакцинації проти ВПЛ-інфекції. Це нова вакцина в Календарі. Вона передбачає введення однієї дози дівчатам у віці 12-13 років. Це критично важливий крок для зниження рівня захворюваності та смертності першочергово від раку шийки матки у майбутньому. Вакцинація проти ВПЛ-інфекції також запобігає іншій ВПЛ-патології (наприклад, рак анального каналу, папіломи тощо).

Оновлення схеми вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК). Друга доза вакцини вводитиметься дітям у 4 роки (раніше – у 6 років). Це дасть змогу гарантувати надійний імунний захист дитини в дошкільному віці.

Повний перехід на використання інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ). Усі дози (у 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років) вводитимуться виключно у вигляді ін’єкцій інактивованої вакцини, перехід на використання якої відбувається згідно зі стратегією ліквідації поліомієліту.

Оптимізація схеми проти гепатиту B. Нова схема (щеплення у 2, 4, 6 та 18 місяців) дозволяє використовувати сучасні багатокомпонентні комбіновані вакцини. Це суттєво зменшує кількість уколів під час відвідин медичних закладів для батьків. Проте для дітей із групи ризику залишається вакцинація в першу добу життя.

В МОЗ наголосили, що всі вакцини, передбачені Національним календарем щеплень, закуповуються коштом державного бюджету, є наявними в Україні та безоплатними для громадян.