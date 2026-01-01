З 1 січня 2026 року усі закупівлі для Українського війська – озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали – здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

«Це означає єдину точку відповідальності за сферу забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання. Міністерство оборони, як і раніше, зберігає за собою функції формування політики та здійснення контролю», – заявив Міністр оборони Денис Шмигаль.

Він додав, що наглядова рада АОЗ продовжить свою роботу. Протягом січня буде призначено членів на вакантні позиції на конкурсній основі.

У 2026 році закупівельна агенція Міноборони зберігатиме стратегічний курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі й адресні інструменти зворотного зв’язку, підкреслив очільник Міноборони.

