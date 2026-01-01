У новорічну ніч екстрені служби в Україні прийняли 5500 повідомлень, опрацювали 1105 викликів, зокрема і два щодо піротехніки – у Києві, де випадок не підтвердився, та Дніпрі, де причетних шукають, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, пише УНН.

Як пройшла новорічна ніч. У період з 23:00 31 грудня до 05:00 1 січня всього на лінію 112 надійшло понад 5 500 повідомлень, які розглядали різні служби- повідомив Білошицький.

З його слів, фахівці “опрацювали 1105 викликів”.

Зокрема, ми опрацьовували й виклики про використання піротехнічних засобів. У столиці – інформація не підтвердилася, у Дніпрі – поліцейські встановлюють осіб, причетних до запуску феєрверків- написав поліцейський.

Як повідомляли у поліції Києва, столичними-телеграм каналами поширилась інформація про нібито запуск салюту у Шевченківському районі.

Також, з його слів, цієї новорічної ночі бійці бойової бригади патрульної поліції “Хижак” перебували на варті знищення ворога на лінії бойового зіткнення.

“Новорічна ніч минула – ми цілодобово лишаємося на службі”, – підкреслив Білошицький.