Сьогодні, 1 січня, президент України Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення державними нагородами. Серед нагороджених українців двоє з Миколаївщини.

За заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, мужність і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов’язку в умовах воєнного стану, високу професійну майстерність постановляю:

Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня

ГОДОМСЬКОГО Руслана Валерійовича — електромонтера Баштанської дільниці Баштанського району електричних мереж Акціонерного товариства “Миколаївобленерго”

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

КОВТУНА Олександра Вікторовича — електромонтера цеху Приватного акціонерного товариства “Миколаївська ТЕЦ”.