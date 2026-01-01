Цього року 500 найбагатших людей світу додали до своїх колективних статків рекордні 2,2 трильйона доларів, оскільки стрімке зростання ринків на всіх ринках, від акцій до криптовалют і дорогоцінних металів, призвело до різкого зростання вартості їхніх активів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Зростання, яке довело їхній сукупний чистий капітал до 11,9 трильйона доларів, було прискорене перемогою Дональда Трампа на виборах наприкінці 2024 року і лише ненадовго було зірвано через побоювання щодо тарифів у квітні, коли падіння ринків спричинило найбільше одноденне знищення багатства з часів пандемії.

Великі технологічні компанії очолили атаку, оскільки ейфорія штучного інтелекту продовжувала підтримувати акції американських компаній з великою капіталізацією. Близько чверті всіх приростів, зафіксованих індексом багатства Bloomberg, припали лише на вісім осіб, включаючи голову правління Oracle Corp. Ларрі Еллісона, головного виконавчого директора Tesla Inc. Ілона Маска, співзасновника Alphabet Inc. Ларрі Пейджа та засновника Amazon.com Inc. Джеффа Безоса. Примітно, однак, що це був менший внесок, ніж минулого року, коли ті самі вісім мільярдерів склали 43% від загального приросту.

На початку року Маск безперечно був головним ім’ям у списку найбагатших людей світу. Він вперше став важливим політичним гравцем після того, як пожертвував майже 300 мільйонів доларів на кампанію з переобрання Трампа, і провів значну частину початку 2025 року у Вашингтоні, округ Колумбія, очолюючи зусилля адміністрації щодо скорочення витрат.

Однак саме Еллісон, а не Маск, зрештою виграв усе. Завдяки значному зростанню акцій Oracle, оскільки давня компанія хмарної інфраструктури збільшила витрати на штучний інтелект, він ненадовго обігнав Маска як найбагатшу людину світу у вересні. Хоча акції Oracle з того часу впали приблизно на 40% від свого піку, Еллісон завершив рік, потрапивши в заголовки газет завдяки своїй участі в спробі Paramount Skydance Corp., якою керує його син Девід Еллісон, придбати Warner Bros. Discovery Inc.

Прибутки не обмежилися Сполученими Штатами. Хоча індекс S&P 500 продемонстрував річне зростання на 17% до 30 грудня, його перевершило зростання британського FTSE 100 на 22% та гонконгського Hang Seng на 29%.

Інші класи активів показали ще кращі результати: дорогоцінні метали зафіксували один зі своїх найкращих років за останні десятиліття на тлі масового попиту на безпечні гавані, тоді як мідь і рідкоземельні елементи також стали товарними продуктами ключового геополітичного значення, а великі власники, зокрема австралійська гірничодобувна магнатка Джина Райнхарт і чилійська сім’я Луксичів, додали мільярди до своїх статків.

Перед нещодавнім розпродажем криптовалюта також була на шляху до перевершення прибутків від акцій за рік: біткойн злетів до історичних максимумів після перемоги Трампа на виборах і продовжив зростання, коли адміністрація схвалила низку дружніх до крипти політик. Однак масове падіння, що почалося в жовтні, стерло всі ці прибутки і навіть більше, завдавши удару по статках мільярдерів, зокрема братів Вінклвоссів, Чанпена Чжао та Майкла Сейлора.

Ось список деяких найбільших переможців і невдах року згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Переможці:

Ларрі Еллісон Чисті статки: $249,8 млрд Річний приріст: $57,7 млрд

У 81 рік співзасновник Oracle бере на себе більше повсякденної відповідальності в компанії та очолює масштабний, фінансовий за рахунок боргу, прорив у інфраструктуру ШІ. Статки Еллісона зросли на $89 млрд 10 вересня після вражаючого квартального звіту про прибутки, пов’язаного з планами розширення Oracle в ШІ — це був найбільший одноденний приріст чистої вартості, зафіксований індексом багатства Bloomberg на той момент. Еллісон також інвестує свої статки в медіасектор, особисто гарантуючи частку капіталу в ворожій пропозиції свого сина Девіда на $108 млрд щодо придбання Warner Bros. Подальші плани Oracle очолити проєкт інфраструктури ШІ Stargate вартістю $500 млрд і отримати частку в американських операціях TikTok можуть продовжувати впливати на статки Еллісона у 2026 році та далі.

Ілон Маск Чисті статки: $622,7 млрд Річний приріст: $190,3 млрд

Після того, як став найбільшим донором виборчого циклу 2024 року, Маск провів більшу частину весни у Вашингтоні, де його Департамент ефективності уряду скорочував фінансування та ініціював масові скорочення штату в федеральних агентствах. Це відбулося за рахунок його статків, оскільки акції Tesla сильно впали в той період, частково через реакцію споживачів на його політичну активність. Але статки Маска відновилися після того, як він покинув Білий дім через публічний конфлікт з Трампом. Нещодавній інсайдерський продаж акцій SpaceX зробив її найціннішою приватною компанією світу та вперше підняв його статки понад $600 млрд. Тим часом акціонери Tesla проголосували за схвалення нового пакета компенсацій, який відкриває йому чіткий шлях до того, щоб стати першим у світі трильйонером, якщо він доведе автовиробника до амбітних цілей продуктивності в найближчі роки.

Джина Райнхарт Чисті статки: $37,7 млрд Річний приріст: $12,6 млрд

Мало хто з мільярдерів виграв більше цього року від глобального фокусу на забезпеченні поставок життєво важливих рідкоземельних мінералів, ніж найбагатша людина Австралії. Переважно через свою приватну компанію Hancock Prospecting Райнхарт зібрала найбільше портфоліо рідкоземельних елементів поза Китаєм і позиціонує себе як ключового гравця в дедалі напруженішій геополітичній боротьбі за контроль над цими матеріалами, які необхідні для технологій від напівпровідників до електромобілів. Вона також відвідувала заходи в курорті Трампа Mar-a-Lago у Флориді та є інвестором у Trump Media & Technology Group Corp., публічній компанії, яка керує соціальною платформою президента Truth Social. Райнхарт збільшила розмір своєї частки приблизно на дві третини за три місяці до 30 червня.

Дональд Трамп та сім’я Чисті статки: $6,8 млрд Річний приріст: $282 млн

З початку своєї кампанії за переобрання Трамп та його сім’я втягнулися в запаморочливий масив угод, які збагатили клан у масштабах, безпрецедентних у сучасній президентській історії. За останні 15 місяців статки сім’ї зросли приблизно на 70%, навіть після нещодавнього падіння. У дні перед своєю другою інавгурацією Трамп та його дружина Меланія просували пару мемкойнів зі своїми іменами, які короткочасно злетіли в ціні, а потім впали. Тим не менш, токен Трампа додав понад $200 млн до статків сім’ї, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Трамп також співзаснував криптоплатформу World Liberty Financial зі своїми синами за тижні до виборів 2024 року. З того часу Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп занурилися в криптопроєкти, включно з майнером цифрової валюти American Bitcoin Corp.

Акції одного з найбільших активів Трампа — частки в Trump Media — стрибнули в ціні в грудні після оголошення про злиття з компанією ядерного синтезу TAE Technologies, хоча вони все ще на понад 70% нижче січневих максимумів. Президент також отримав перемогу в серпні, коли апеляційний суд скасував цивільний штраф у $464 млн за шахрайство, навіть підтвердивши висновок, що він порушив закон, завищуючи вартість активів, як-от його курорт Mar-a-Lago.

Сім’я Трампа перетворює президентство на найприбутковіший бізнес.і

Невдахи:

Мануель Вільяр Чисті статки: $10 млрд Річний збиток: $12,6 млрд

Вільяр, колись найбагатша людина Філіппін, втратив понад $18 млрд своїх статків за лічені дні після того, як акції його компанії з розвитку нерухомості Golden MV Holdings Inc. впали понад 80% після закінчення шестимісячної заборони на торгівлю в листопаді. Торгівлю було зупинено після того, як Golden MV не подала фінансові результати після розкриття, що придбала ділянку землі у Вільяра за $93 млн, але пізніше переоцінила її в понад $23 млрд. На початку цього місяця Вільяр також продав свою повну частку в водопостачальній компанії PrimeWater магнату продуктового ритейлу Люсіо Ко. PrimeWater розслідувалася урядом у липні за можливі “порушення”.

Боб Пендер і Майк Сейбел Чисті статки: по $7 млрд кожен Річний збиток: по $17,7 млрд кожен

Після трьох млявих років для первинних публічних розміщень акцій (IPO) січневий лістинг постачальника зрідженого природного газу Venture Global Inc. очікувався як початок великого року для нових емісій, підкріпленого дружньою до бізнесу адміністрацією та масовим накопиченням угод. Коли Venture Global готувалася до виходу на біржу, її співзасновники були готові тримати частки вартістю майже $30 млрд кожен у тому, що планувалося як найбільше енергетичне IPO за понад десятиліття. Однак лістинг урешті не вдався: слабкий попит на акції змусив компанію скоротити пропозицію, а акції з того часу впали понад 70% після розчаровуючих квартальних результатів і програшу ключового арбітражного позову BP Plc, одному з найбільших клієнтів.

Майкл Сейлор Чисті статки: $3,8 млрд Річний збиток: $2,6 млрд

Протягом першої половини року компанія Сейлора Strategy Inc. була однією з улюблениць буму крипторинку, який сягнув історичних максимумів після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року та продовжив зростання, коли адміністрація впроваджувала низку прокрипто політик. Strategy започаткувала модель “крипто-скарбничої компанії”, тримаючи на балансі мільярди доларів у біткойнах і регулярно продаючи додаткові акції для збору коштів на збільшення запасів. Ця модель генерувала величезні прибутки до початку жовтня, коли біткойн сягнув нових максимумів. Однак незабаром ситуація погіршилася, оскільки падіння вартості біткойна призвело до того, що ціна акцій Strategy впала більш ніж удвічі, знизивши статки Сейлора майже на $6 млрд від його піку.

Ван Сін Чисті статки: $7,9 млрд Річний збиток: $3,5 млрд

Ван, співзасновник і голова Meituan, найбільшої китайської платформи доставки їжі, побачив, як його статки впали майже на 31% у 2025 році після того, як компанія повідомила про перший квартальний чистий збиток за майже три роки в листопаді. Хоча китайські фондові ринки мали знаменний рік — бенчмарк Shanghai Composite зріс на 18% — Meituan постраждала від ослаблення внутрішнього споживчого попиту та конкуренції з трьох сторін з Alibaba Group Holding Ltd. і JD.com Inc. У відповідь на внутрішні труднощі Meituan просувається на зарубіжні ринки, нещодавно розширившись до Бразилії та Близького Сходу.