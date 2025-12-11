Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заслухала звіт заступниці голови Державної аудиторської служби України Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери.

І після цієї зустрічі озвучила строки, коли можна очікувати на результати аудиту, передає Інше ТВ.

«Триває аудит НАЕК «Енергоатом»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Очікуємо на проміжні результати наприкінці грудня.

У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері, зокрема, 22 підприємств АТ «Українська оборонна промисловість», а також перевірки на державних підприємств Міністерства оборони «Агенція оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу» за період 2022-2025 роки. Перші результати — у січні.

Доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам.

Також заступниця голови Держаудитслужби доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ за період 2024-2025 роки.

У процесі моніторингу виявлено низку недосконалостей в організації та проведенні закупівель. Доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення», – зазначила Юлія Свириденко.

Як повідомляло Інше ТВ, у третій декаді листопада КМУ дав старт аудиту Укроборонпрому, Агенції оборонних закупівель та ДОТ