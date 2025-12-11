У середу Україна надала адміністрації Трампа свою покрокову відповідь на останній проєкт мирного плану США, повідомляють українські та американські чиновники Axios.

Президент України Володимир Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США, щоб він швидко прийняв 20-пунктний мирний план Трампа, який включає значні територіальні втрати та інші поступки.

Президент Трамп заявив, що чекає на відповідь України, додавши: «Деякі люди кажуть, що це ближче, ніж будь-коли».

Радник Зеленського з національної безпеки та головний переговірник Рустем Умеров надіслав українську відповідь Джареду Кушнеру, раднику та зятю Трампа, за словами чиновників.

Український чиновник заявив, що відповідь містить коментарі та запропоновані поправки, «щоб зробити все це здійсненним».

Українці надіслали свою відповідь США після кількох днів консультацій зі своїми європейськими союзниками, головним чином з E3 (Францією, Німеччиною та Великою Британією).

Чиновник заявив, що українська відповідь включає нові ідеї щодо вирішення таких складних питань, як територія та Запорізька атомна електростанція.

Трамп провів телефонну розмову з лідерами E3 у середу на тлі напруженості між ними щодо мирного плану. «Ми обговорили Україну досить різкими словами. Побачимо, що буде», – сказав Трамп після цього.

Трамп сказав, що європейці запропонували зустрітися з ним та Зеленським на вихідних десь у Європі. «Побачимо», – сказав він. «Ми не хочемо витрачати наш час».

Український чиновник заявив, що очікується, що високопоставлені військові чиновники США та України проведуть віртуальну зустріч у четвер, щоб продовжити обговорення конкретних частин мирного плану США.