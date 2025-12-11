СБУ дронами вразила російську нафтову платформу в Каспійському морі. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

Повідомляється, що далекобійні безпілотники атакували платформу ім. Філановського компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть».

Зафіксовано щонайменше чотири влучання, після яких видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин повністю зупинено.

Це перше ураження російської нафтової інфраструктури в Каспійському морі.

Платформа ім. Філановського працювала на одному з найбільших родовищ рф у Каспії, запаси якого оцінюються у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Продукція цього родовища йшла на експорт через Каспійський консорціум.