Конкурс фотографії Nikon Comedy Wildlife Awards опублікував роботи переможців 2025 року.

В одинадцятому сезоні конкурсу, який зібрав близько 10 тисяч робіт із 108 країн, суддям довелося вибирати найкращі кадри з 45 фіналістів.

-Ми раді оголосити, що переможцем конкурсу Nikon Comedy Wildlife 2025 року став Марк Мет-Кон з його фантастичним зображенням танцюючої горили, що стрибає лісовою галявиною у національному парку Вірунга в Східній Африці.

Він виграє неймовірне сафарі, яке трапляється раз у житті, з чудовими людьми в Serian Алекса Вокера, а також унікальний трофей ручної роботи від Wonder Workshop у Танзанії, йдеться у повідомленні.

Але конкурс на цьому не завершено: до середини березня 2026 року всі фіналісти будуть боротися за «Приз глядацьких симпатій», переможець якого буде визначений відкритим голосуванням на сайті проекту.

-Конкурс STERNA People’s Choice Award тепер відкритий для вашого голосування!! Це означає, що ви можете обрати свого абсолютного улюбленого фіналіста 2025 року, а також, якщо ви проголосуєте, вас можуть випадковим чином вибрати, щоб отримати наш грошовий приз у розмірі 500 фунтів стерлінгів, завдяки STERNA, яка спонсорує цю категорію!

Для всіх, хто запитує, ми відкриваємо прийом заявок 14 березня 2026 року.