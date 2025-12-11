З 2029 року учні 9-х класів проходитимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) з української мови, літератури та математики у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це йдеться в наказі МОН України «Про підготовку до впровадження з 2029 року державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти, у формі зовнішнього незалежного оцінювання», передає Інше ТВ.

У межах підготовки вже з наступного року проводитимуться апробації завдань і моделей проведення ДПА у формі ЗНО:

у 2026 році апробують завдання з мовнолітературної (державна мова) та математичної освітніх галузей для ДПА у формі ЗНО на рівні базової середньої освіти;

у 2027 році – модель ДПА У формі ЗНО на рівні базової середньої освіти з мовно-літературної (державна мова) та математичної освітніх галузей, а також завдання з громадянської та історичної, мовно-літературної (іншомовна освіта), природничої освітніх галузей для ДПА у формі ЗНО на рівні базової середньої освіти;

у 2028 році пройде апробація моделі ДПА у формі ЗНО на рівні базової середньої освіти з громадянської та історичної, мовнолітературної (іншомовна освіта), природничої освітніх галузей.

Як повідомляло Інше ТВ, Учні 4 та 9 класів не складали ДПА від тоді, як розпочалася повномасштабна війна.