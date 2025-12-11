У ніч на 11 грудня (з 19:00 10 грудня) ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 154 засобів повітряного нападу, серед яких:

3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків – Курська обл., рф);

151 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (близько 120 із них – «шахеди») із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару – Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей:

83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях.