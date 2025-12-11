До такого висновку дійшов опозиційний до путінської РФ аналітик, який веде ТГ-канал.

-Як ви знаєте, прем’єр Бельгії Барт де Вевер відхилив останню пропозицію Єврокомісії, згідно з якою країни ЄС+ €210 млрд під заставу, розподілені пропорційно до валового національного доходу країн, щоб застрахувати Бельгію від можливих фінансових наслідків.

Мало того, де Вевер пригрозив подати до суду на Єврокомісію, якщо вона спробує оминути вимоги Бельгії.

Але.

Як пише Financial Times, ЄС у терміновому порядку збирається ухвалити закон, який дозволить заблокувати російські активи безстроково.

Чому безстроково? Тому що раніше блокування активів треба було завжди продовжувати одноголосним голосуванням кожні півроку. А зараз як ніколи високий ризик, що Орбан вирішить сприяти “мирній угоді” Трампа, не продовжить блокування і половина заморожених Європою активів попрямує до американсько-російського “інвестиційного фонду”, як задумали Віткофф та Дмитрієв (див. п. 14 початкового плану).

Новий закон надасть Єврокомісії надзвичайних повноважень і дозволить подолати спроби Угорщини зняти заморожування активів – рішення з цього питання прийматиметься звичайною більшістю.

(Єврокомісія свого часу так уже робила та оминала вето Польщі та Угорщини з міграційних питань).

Цей крок стане першою серйозною заявою ЄС щодо Вашингтона: жодних рішень без нас, нічого за нашою спиною.

Ну і рішення про безстрокове блокування активів все одно довелося б приймати, якби Бельгія зняла заборону на використання заморожених активів як заставу під репараційний кредит Україні (не можна видати кредит, якщо через півроку заставу можна повернути).

Як пише Politico, Бельгія висунула нову вимогу: крім гарантій у €210 млрд створити додатковий “буфер безпеки” готівкою суду їй доведеться виплачувати Росії додаткові компенсації

Politico не називає точну суму, яку запросила Бельгія. Але відомо, що не всі європейські уряди підтримали таку ідею.

Плюс, певний “буфер” для Бельгії вже існує – як відомо, Euroclear утримує 10% від доходів від заморожених активів (10% від близько €4 млрд щорічно – це виходить €400 млн), решта 90% іде на покриття кредиту G7 Україні на €45 млрд, виданого в червні 2024.

Як варіант, Бельгія може підняти цей %, правда все одно сума невелика виходить.

Загалом зараз ЄС важливо зробити перший крок – зняти право вето Угорщини, щоб у Трампа не було можливості дотягнутися до російських активів через голову Європи.

Ну і залишається тиждень на переговори з Бельгією – рішення ухвалюватиметься 18 грудня.