Підлітки та молодь, які пережили війну в Україні, страждають від тривожних симптомів психічного здоров’я.

Це випливає з нового дослідження Університету Турку (Фінляндія), пише Yle.

16% молодих людей, які пережили обидві фази війни в Україні (першу з 2014 року, другу з 2022 року), мають симптоми посттравматичного стресового розладу. Відповідний показник для молодих людей, які не пережили війну, становить менше 1%.

Понад 10% молоді, яка зазнала впливу війни, страждала від тяжкої депресії. Така ж частка намагалася вчинити самогубство.

Згідно з дослідженням, навіть мінімальний вплив військових дій збільшував ризик самогубства. Найбільш вразливими були молоді люди, які вже мали проблеми з психічним здоров’ям.

У дослідженні порівнювалися дані опитувань у школах, зібрані в 2016–2017 та 2023–2024 роках у Донецькій та Кіровоградській областях. В опитуванні взяли участь понад 5400 молодих людей.

