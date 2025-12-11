12 грудня на території Миколаївщини зареєстровано 6 пожеж. 4 з них виникли в житловому секторі та 2 на автотранспорті.

У с. Володимирівка Вознесенського району, а також у с. Троїцько-Сафонове Баштанського району горіли житлові будинки. На площі 50 кв. м та 15 кв. м пожежі ліквідували вогнеборці. Причини встановлюються.

У с. Таборівка Вознесенського району через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі зайнялися балки перекриття та шифер у житловому будинку. Займання загасили площею 20 кв. м.

Пожежу автомобільної акумуляторної батареї в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку у Миколаєві ліквідував власник до прибуття пожежно-рятувальних відділень.

Через дорожньо-транспортну пригоду на трасі М-14 поблизу с. Зелене Веснянської територіальної громади Миколаївського району загорівся легковий автомобіль BMW на площі 5 кв. м.

У Миколаєві горіло в підкапотному просторі вантажного автомобіля DAF на площі 2 кв. м. Вогнем знищено турбіну двигуна.