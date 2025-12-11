У Кремлі наперед відкинули легітимність будь-якої майбутньої української влади, яку він не контролює, у відповідь на нещодавні заяви президента Володимира Зеленського про те, що він готовий провести вибори до закінчення війни Росії в Україні, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW зауважили, що кремлівські чиновники негативно відреагували на заяву Зеленського, незважаючи на попередні вимоги Кремля до України провести вибори як передумову для будь-яких мирних переговорів або угоди про припинення війни, пише Радіо Свобода.

Зокрема, аналітики звернули увагу на заяви речника російського президента Дмитра Пєскова, який сказав, що Кремль не обговорював готовність Зеленського провести вибори і продовжуватиме стежити за ситуацією в міру її розвитку; а також речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, яка звинуватила Зеленського в «цинізмі» й сказала, що його прохання до США і Європи гарантувати безпеку виборів свідчить про втрату Україною свого суверенітету.

Крім того, кажуть в ISW, російські державні ЗМІ також опублікували 10 грудня заяви пов’язаного з Кремлем колишнього депутата Верховної Ради України Віктора Медведчука – близького особистого соратника Путіна, «яким він хотів замінити Зеленського після повномасштабного вторгнення Росії», із закликом до примусового усунення Зеленського з посади і критикою мирних переговорів.

«Відповідь Кремля Зеленському узгоджується із заявами Путіна від 27 листопада про те, що Росія зацікавлена лише в підписанні мирних угод із проросійським урядом в Україні, і що українській владі потрібно буде зробити додаткові кроки після виборів, перш ніж Кремль розглядатиме підписання будь-яких мирних угод. Реакція кремлівських чиновників на перспективу виборів в Україні ще раз демонструє, що Росія продовжує виправдовуватися, щоб зупинити будь-які мирні переговори, які не передбачають капітуляції України», – йдеться в звіті.